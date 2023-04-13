«Нежность» возвращается на экраны: стартовали съемки нового сезона лирической комедии с Викторией Исаковой

В Москве стартовали съемки нового сезона лирической комедии «Нежность». Первая часть проекта получила довольно высокие оценки от критиков и зрителей, поэтому создатели долго не задумывались над тем, продолжать ли эту историю или нет. Режиссерское кресло в этот раз занял Владимир Щегольков, известный зрителю по комедийному драматическому сериалу «Везёт», а креативным продюсером стала исполнительница одной из главных ролей – Виктория Исакова.

Сюжет второго сезона будет разворачиваться вокруг героя-мужчины – Сергея Николаевича. Поклонники вновь увидят знакомые декорации гостиницы «Астория», только теперь будут наблюдать за всем глазами вовсе не Елены Ивановны. Зритель пройдет вместе с персонажем весь путь, в котором он будет пытаться бороться с галлюцинациями и навязчивыми мыслями о своей Незнакомке. А в финале, пройдя через все тернии, ему предстоит все-таки вновь встретиться с реальной Еленой Ивановной и понять, что же ему на самом деле нужно для счастья.

Главные роли во втором сезоне проекта исполняют Евгений Цыганов, Виктория Исакова, Светлана Ходченкова, Максим Виторган, Михаил Боярский, Максим Лагашкин, Тимофей Трибунцев, Александра Урсуляк и другие. Примечательно, что еще совсем недавно главный мушкетер страны объявлял, что готов завершить карьеру в кино и театре, а теперь неожиданно согласился на съемки.