«Нежность» возвращается на экраны: стартовали съемки нового сезона лирической комедии с Викторией Исаковой
Объявивший о завершении карьеры Михаил Боярский снимется в новом сезоне сериала «Нежность».
Фото: Пресс-служба Иви
В Москве стартовали съемки нового сезона лирической комедии «Нежность». Первая часть проекта получила довольно высокие оценки от критиков и зрителей, поэтому создатели долго не задумывались над тем, продолжать ли эту историю или нет. Режиссерское кресло в этот раз занял Владимир Щегольков, известный зрителю по комедийному драматическому сериалу «Везёт», а креативным продюсером стала исполнительница одной из главных ролей – Виктория Исакова.
Сюжет второго сезона будет разворачиваться вокруг героя-мужчины – Сергея Николаевича. Поклонники вновь увидят знакомые декорации гостиницы «Астория», только теперь будут наблюдать за всем глазами вовсе не Елены Ивановны. Зритель пройдет вместе с персонажем весь путь, в котором он будет пытаться бороться с галлюцинациями и навязчивыми мыслями о своей Незнакомке. А в финале, пройдя через все тернии, ему предстоит все-таки вновь встретиться с реальной Еленой Ивановной и понять, что же ему на самом деле нужно для счастья.
Главные роли во втором сезоне проекта исполняют Евгений Цыганов, Виктория Исакова, Светлана Ходченкова, Максим Виторган, Михаил Боярский, Максим Лагашкин, Тимофей Трибунцев, Александра Урсуляк и другие. Примечательно, что еще совсем недавно главный мушкетер страны объявлял, что готов завершить карьеру в кино и театре, а теперь неожиданно согласился на съемки.
я выбрал вместо рекламы.
Съемки сериала "Нежность"
Фото: Пресс-служба Иви
«История «Нежности», можно сказать, случайная. Изначально она была задумана Аней Меликян, как короткий метр для благотворительного аукциона, а в итоге выросла в сериал. Теперь мы уже снимаем второй сезон, где история рассказывается с точки зрения моего персонажа: что же с ним происходило все то время, которое Елена Ивановна его разыскивала. Это совершенно другая история, которая с одной стороны будет похожа стилистически на первую часть, но при этом будет отличаться так, как может отличаться взгляд мужчины и женщины на один и тот же вопрос. В данном случае на тему нежности», - поделился актер Евгений Цыганов.
Отметим, что производством второго сезона сериала вновь занялась команда онлайн-кинотеатра Иви. Директор департамента собственного производства площадки Вадим Соколовский подчеркнул, что первая часть получилась довольно успешной, поэтому они мечтали, чтобы эта история получила продолжение. «Авторами было придумано решение, которое станет интересным открытием для зрителя, но сохранит все то, что так полюбили поклонники первой части — уникальную игривую тональность при необыкновенной глубине и драматизме истории», - рассказал Соколовский.
Ранее стало известно о старте съемок нового реалити-шоу, в котором участниками будут исключительно молодые парни.