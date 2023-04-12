Импортозамещение BTS или что нужно знать о новом российском реалити-шоу «Boys House»

Хорошие новости для всех поклонниц бойз-бендов и проектов с большим количеством красивых парней. Продюсерское агентство Krasavin Media Group, вдохновившись успехом корейской группы BTS и узнав о том, что она совсем скоро может распасться, решило создать российский аналог в виде блогерского реалити-шоу, в котором главным правилом является полное отсутствие девушек.

В новом проекте «Boys House» все участники - исключительно парни. Их ждет шикарный дом, интересные испытания и встречи со звездными гостями, среди которых Андрей Гайдулян, Никита Серов, Виолетта Чиковани, Лисса Авеми, Настя Кош и другие. Главный приз, который получат победители, - это многомиллионный продюсерский контракт. А также оставшиеся участники сформируют собственный блогерский дом.

Создатели реалити подчеркнули, что самые популярные российские бойз-бенды, такие как «Корни», «Челси», «MBAND», также сформировались в ходе шоу. Поэтому они не сомневаются, что и «Boys House» станет крайне популярен у зрительниц.

Первая серия проекта, в которой был показан кастинг, уже вышла на площадке социальной сети «ВКонтакте» и собрала более трех миллионов просмотров. А в следующих выпусках зрители увидят изнанку медийной жизни - интриги, скандалы, первые взлеты и падения участников.