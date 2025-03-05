Марат Башаров вышел в свет с возлюбленной после сообщений о ее беременности

Актер Марат Башаров вышел в свет с возлюбленной Анастасией Борисовой, которая моложе него на 13 лет. Их заметили на премьере фильма «Роднина» в Москве, и это было первое появление пары на публике после слухов о беременности актрисы.

Еще в феврале поклонники Башарова активно обсуждали, что в 2025 году он станет отцом. Сам он открыто не опровергал эту информацию, но советовал фанатам читать меньше «желтой» прессы. И вот после последнего выхода в свет ведущего «Битвы экстрасенсов» с избранницей стало ясно — пополнения все-таки пока не будет.

Как сообщает kp.ru, в кинотеатре Борисова появилась в элегантном черном наряде, который подчеркивал ее фигуру. Округлившегося живота у актрисы не было заметно, поэтому слухи о беременности сразу затихли.

К слову, не заметили на мероприятии у Анастасии и помолвочного кольца, хотя Марат признавался, что созрел до еще одного брака. Башаров верит, что в этот раз все может быть по-другому в семейной жизни. Напомним, что предыдущие отношения артиста закончились скандалами — бывшие жены обвинили его в домашнем насилии.

Ранее сваха Анна Осипова рассказала, почему женщины влюбляются в Марата Башарова.