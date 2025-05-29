Нежно относятся друг к другу: Юлия Пересильд закрутила роман на работе

Актриса Юлия Пересильд после расставания с Михаилом Тройником нашла нового мужчину. Как сообщает Telegram-канал «Только никому» со ссылкой на инсайдера, звезда встречается с оператором Михаилом Милашиным.

По данным источника, они познакомились на съемках драмы «Красавица», где Юлии досталась главная роль.

«Просто наш оператор Миша Милашин», – писала в феврале Пересильд и добавляла смайл в виде красного сердца.

Напомним, что в апреле она объявила о расставании с Тройником после трех лет отношений.

О новом мужчине Юлии известно то, что ему 42 года. Он работал в таких проектах, как: «Елки 3», «Лед», «Сто лет тому вперед». Михаил познакомился с Юлией в начале года.

Источник из окружения звезды сообщил, что пара очень нежно относится друг к другу и даже почти не скрывает чувств. Просто они редко вместе появляются на публике.

Ранее мы писали о том, что актриса Юлия Пересильд рассказала, как преодолевает сложности в жизни. Звезда убеждена, что в такие периоды необходимо искать силы и двигаться дальше.