Извинялся за объятия с Кудрявцевой? Делающего массаж ног Мизулиной SHAMAN засняли на афтепати «Новой волны»

Певца SHAMAN засняли на афтепати «Новой волны» вместе с возлюбленной Екатериной Мизулиной. Пока их коллеги танцевали, они отдыхали наедине, а артист делал избраннице массаж ног. Видео публикует StarHit.

В Казани завершается музыкальный конкурс «Новая волна», который в этом году посетили многие отечественные звезды. На сцену выходил и исполнитель хита «Я русский», который успел отличиться объятиями с телеведущей Лерой Кудрявцевой и фанаткой. А за кулисами SHAMAN ждала Мизулина, сопровождавшая певца все дни фестиваля.

На афтепати артист тоже пришел с возлюбленной. Однако, в отличие от других, пара не развлекалась. Журналисты заметили SHAMAN и Екатерину вдали от всех. Они сидели на диване, а певец массировал Мизулиной ноги.

Напомним, что об их романе стало известно в 2025 году. Артист публично объявил об отношениях на своем концерте. Он заявил, что любит Екатерину, и поцеловал ее. При этом о свадьбе возлюбленные пока не заговаривают. SHAMAN делился, что о браке говорить рано, так как они только недавно начали встречаться.

