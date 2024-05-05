Нежно обнял и подарил цветы: Диму Билана застукали с Наталией Орейро

Наталия Орейро прилетела в Россию, чтобы сыграть одну из главных ролей в фильме «Письмо Деду Морозу». В съемках принял участие и певец Дима Билан. Он не упустил возможности уделить внимание уругвайской актрисе.

Репортаж со съемок Билан показал в социальных сетях. Он пояснил, что тоже участвует в съемках фильма вместе «со своей хорошей знакомой и фантастической Натальей Орейро».

На кадрах видно, как Билан зашел в гримерку к артистке и вручил ей букет цветов. Наталия с радостью встретила певца и обнялась с ним на камеру.

В 2021 году президент Владимир Путин присвоил Орейро и ее сыну Мерлину Атауальпа российское гражданство. Тогда звезда фильма «Дикий ангел» отметила, что с Россией ее связывает более 20 лет любви, и теперь она станет еще крепче.

Артистка прилетела в Россию для съемок в середине марта. Тогда ее заметили в странном образе: она прикрыла лицо шарфом, надела черные очки и кепку.

Главного героя в новом фильме играет Иван Охлобыстин, который, по сюжету, мечтает закрутить роман с Наталией Орейро. Звезда сериала «Интерны» раскрыл, какое мнение у него сложилось об актрисе во время совместных съемок.