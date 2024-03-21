«Нежелательный клиент»: Пригожина вынудили закрыть пенсионный счет в Швейцарии

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его вынудили закрыть пенсионный счет в Швейцарии. Он поделился этим в эфире «Вечернего Абзаца».

Знаменитость рассказал, что обсуживался в этом швейцарском банке 21 год. Но ему пришлось закрыть пенсионный счет из-за настойчивых рекомендаций финансовой организации.

«У нас был в швейцарском банке счет, там был пенсионный фонд. Нам рекомендовали закрыть этот счет и сказали: «Вы нежелательный клиент в нашем банке», – поделился Пригожин.

Продюсер отметил, что попрощался с ними и попросил прислать документы, что счет ликвидирован. Мужчина до сих пор удивляется, что это произошло после такого количества времени обслуживания. Он также добавил, что ему разрешили вывести со счета накопления, но доверие было уже подорвано, а настроение испорчено.

«Казалось, что это надежные банки и что частная собственность, частные средства незыблемы по отношению к любому гражданину в мире», – порассуждал Иосиф.

Напомним, что в начале прошлого года Пригожин и его супруга певица Валерия рассказывали о покупке «дачи» на Женевском озере в Швейцарии. Пара приобрела ее 19 лет назад за €1,6 млн.

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин раскрыл свое отношение к Валерию Леонтьеву, который объявил об уходе со сцены.