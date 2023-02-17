Нездоровая худоба и впалые щеки: что произошло с Анастасией Костенко

Анастасия Костенко является многодетной матерью. В браке с Дмитрием Тарасовым у нее родились две дочери и сын. Последний ребенок появился на свет в 2021 году, но модель довольно быстро смогла привести себя в форму. Правда, в последнее время у поклонников возникает все больше вопросов, что начало происходить с ее фигурой, особенно на фоне слухов о разладе в семье.

Недавно один из подписчиков блога Анастасии открыто спросил у нее, почему она так сильно исхудала. Причем, по его словам, это уже не стройность, а нездоровая худоба. Костенко не согласилась и сказала, что просто «повзрослела».

«Я просто повзрослела. Окончательно ушла припухлость, щеки (хотя до последнего думала, что они со мной на всю жизнь, это как бы семейная фишка)… Я в своем постоянном весе – 50 кг. Так что, если вам скажут, что после трех родов вернуть форму нереально – не верьте. Как и во все прочие мифы от нерожавших», - сообщила Костенко в социальной сети.

Ранее Маша Малиновская раскритиковала подарок Тарасова на День святого Валентина для супруги и порекомендовала Анастасии подавать на развод.