Это - конец: после очередного оскорбления Костенко отправили на развод с Тарасовым

Вчера все пары отмечали День влюбленных. Лента социальной сети пестрила трогательными видеороликами и роскошными подарками от вторых половинок. Кто-то из знаменитостей предпочел провести праздник дома, а кто-то — отметил это событие в стенах элитного ресторана. Дмитрий Тарасов, как и многие его коллеги, решил тоже рассказать, как они с супругой провели 14 февраля.

На День Святого Валентина Анастасия Костенко получила от избранника небольшой букет цветов и скромный шарик в виде сердечка. Узнав об этом, за девушку расстроились не только фолловеры. Так, Маша Малиновская поспешила в публичном пространстве осудить Тарасова. Телеведущая считает, что подобными подарками футболист лишь унизил свою жену.

«Это не букет, а тяжелое оскорбление! Еще и шарик? Я бы на развод подала за такое, еще и задокументированное камерой и выложенное в Сеть», — высказалась телеведущая.

Пользователи Сети припомнили, что футболист дарил Ольге Бузовой более дорогостоящие вещи.

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