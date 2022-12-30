Нездоровая худоба и круги под глазами: поклонники обеспокоены внешностью 85-летнего Дроздова

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов стал все реже мелькать в публичном пространстве. Долгое время поклонники в принципе не знали, что происходит с ним и переживали, все ли с ученым в порядке. Все-таки Дроздову уже 85 лет, и в этом возрасте особо остро встает вопрос о здоровье.

Недавно Николай Николаевич появился в программе «Жить здорово!» с Еленой Малышевой. Внешний вид ведущего заставил поклонников взволноваться, ведь невооруженным взглядом можно было заметить, как критически исхудал зоолог. А на его лице были явные синие круги под глазами и глубокие старческие морщины.

При этом, несмотря ни на что, Дроздов не утратил внутренней энергии. Его позитиву и доброте до сих пор можно лишь позавидовать. В эфире Первого канала телеведущий признался, что в своем довольно почтенном возрасте он много двигается, ежедневно занимается спортом и гуляет в парке.

Елену Малышеву сильно удивила такая активность Николая Николаевича в 85 лет. Она поинтересовалась у него, что ему помогает не утрачивать позитивного настроя и любви к жизни. А зоолог ответил ей, что просто хочет «посмотреть, что будет дальше».

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