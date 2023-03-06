«Незакрытые счеты»: известна причина, по которой Прилучный пропустил день рождения сына

Когда-то Агата Муцениеце и Павел Прилучный считались самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса. За годы брака молодые люди стали счастливыми родителями двух детей, но, несмотря на это, любовь им не удалось сохранить, как и дружеские отношения. Теперь актеры регулярно друг друга обвиняют в публичном пространстве. Так, например, недавно Агата заявила о том, что Павел проигнорировал ее приглашение на день рождение сына. Журналисты из Woman.ru связались с психологом Александрой Миллер и выяснили, с чем может быть связано подобное поведение Прилучного.

По словам эксперта, мужчина просто боится общаться с экс-супругой, вот почему он избегает всех встреч с ней. «Связь с детьми Павел не рвет и на своей территории готов с ними быть. Получается, он дистанцируется именно от Агаты, чтобы не спровоцировать новый виток конфликта», — пояснила Миллер.

К слову, Муцениеце неоднократно говорила о том, что она всегда идет первой на примирение с Прилучным, однако психолог убеждена: это у девушки получается плохо. «Она пытается наступить себе на горло и наладить отношения с ним ради детей, но это получается плохо. Даже поклонники замечают, что у нее незакрытые счеты», — высказалась эксперт.

Ранее мы писали о том, что в своей социальной сети Агата показала нового мужчину и немногословно подписала совместный снимок: «Желаю каждому найти такого человека». Подробности читайте в этой статье.

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