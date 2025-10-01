Незаконно исполнила две песни: почему Российское авторское общество подало в суд на Надежду Кадышеву

В Российском авторском обществе (РАО) объяснили, что подали в суд на певицу Надежду Кадышеву из-за двух незаконно исполненных произведений. Разрешения правообладателей у артистки не было.

Суть претензий узнало издание «Фонтанка».

Ответчиком по иску выступает ООО «Театр «Золотое кольцо». 11 апреля он организовал концерт под названием «Плывет веночек» в концертном зале «Москва».

Кадышева исполнила две композиции, на которые, как утверждает истец, не было разрешения. Речь идет о песнях «Россия-Русь» авторов Виктора и Ксении Пеленягрэ, а также «Течет ручей» Петра Черняева и Натальи Трушиной.

В РАО пытались урегулировать конфликт в досудебном порядке. Организатора уведомили о необходимости выплатить вознаграждение. 26 мая была направлена официальная претензия. Однако все попытки проигнорировали, и РАО оказалось вынуждено обратиться в суд.

Ранее сообщалось, что сумма иска составляет 80 тыс. рублей.

Напомним, владельцем 70%-ной доли в «Золотом кольце» является сын Кадышевой Григорий. В собственности певицы – 30%. По данным СПАРК, «Золотое кольцо» было зарегистрировано в 1996 году. Доходы компании за 2024 год составили более 90 млн, а расходы – 88.