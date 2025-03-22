Незадолго до смерти Лариса Голубкина не могла разговаривать из-за болезни

Звезда фильма «Гусарская баллада» Лариса Голубкина сохраняла оптимизм даже во время тяжелой борьбы с болезнью в больнице. Об этом в беседе с mk.ru заявил заместитель худрука театра «Геликон-Опера» Эдуард Мусаханянц.

По словам собеседника издания, несмотря на непростую судьбу и тяжелую болезнь, Лариса Голубкина «создавала вокруг себя радость». Эдуард Мусаханянц рассказал, что в последние годы состояние актрисы ухудшилось, ей было трудно разговаривать, но она «держалась молодцом». Однажды артистка даже решила устроить праздник, находясь прямо в больничной палате.

«Когда Дмитрий Бертман прислал ей в клинику икру, она позвонила мне и тихо, но с озорной искоркой в голосе сказала: „Тащите шампанское, икра у меня уже есть! Надо устроить праздник!“ В этих словах — вся Лариса Ивановна, умевшая даже в самые трудные минуты находить повод для радости. Последний год мы не общались — ей было уже трудно», — поделился Эдуард Мусаханянц.

Заместитель гендиректора «Геликон-Оперы» Дмитрия Бертмана вспомнил и о последнем разговоре с Ларисой Голубкиной. Тогда звезда «Гусарской баллады» раскрыла, что для нее является самым важным в период болезни.

«„Спасибо Вам за внимание! Сегодня оно для меня самое ценное… все, что у меня осталось“, — это последнее, что она произнесла в нашем разговоре год назад», — признался собеседник издания.

Напомним, в 1987 году Лариса Голубкина пережила смерть мужа Андрея Миронова, а в 2014 году ей диагностировали болезнь Вальденстрёма (вялотекущее заболевание опухолевой природы, протекающее с поражением костного мозга). До последних дней актриса боролась с раком крови третьей стадии, но лечение не давало результата — она жаловалась на сильные боли и почти не вставала с постели. Знаменитости не стало 22 марта 2025 года, ей было 85 лет.

Ранее сообщалось о том, что дочь Ларисы Голубкиной раскрыла диагнозы тяжелобольной актрисы.