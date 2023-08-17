«Незабываемый день»: отец сына Равшаны Курковой ждет ребенка от другой женщины

Актриса Равшана Куркова предпочитает не делиться с общественностью подробностями из личной жизни. Так, она год скрывала рождение ребенка от бизнесмена Сергея Амаряна. Только недавно стало известно, что пара разошлась.

Примечательно, что поклонники Курковой узнали новость о расставании не от самой звезды. Накануне Сергей Амарян выложил в соцсетях фото с новой возлюбленной, которая уже находится в положении.

«Незабываемый день», – прокомментировал предприниматель.

Подписчики Амаряна искренне порадовались за него и засыпали поздравлениями со скорым пополнением.

При этом Равшана Куркова поддерживает общение с бывшим молодым человеком ради их общего сына, о чем говорит микроблог Сергея, в котором он активно публикует счастливые кадры с малышом.

В личной жизни у актрисы тоже все в порядке. В прошлом году звезда кино родила еще одного ребенка, теперь у ее сына появилась сестричка. Но пока неизвестно, кто является отцом девочки.

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