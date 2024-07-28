«Невыносимо»: уехавший из России Галкин* сочувствует Израилю после удара по Голанам

27 июля на Голанских высотах погибли 12 человек в результате падения ракеты на футбольное поле. Израиль заявил, что удар нанесла шиитская организация «Хезболла». По поводу случившегося решил высказаться уехавший из России Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ).

После начала СВО на Украине шоумен вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль, где живут его родные. Галкин* неоднократно высказывался в поддержку властей государства и его политики. На этот раз юморист не смог промолчать и после атаки «Хезболлы».

Муж Аллы Пугачевой назвал случившееся «ужасной трагедией». Он рассказал, что ракета попала в старинное арабское поселение друзов на детскую площадку, где шел матч. В числе погибших, отметил артист, оказались подростки.

«Все чаще жертвами террористов становятся дети. Невыносимо», — написал Галкин* в социальных сетях.

При этом «Хезболла» отрицает причастность к произошедшему. Тем временем, министр обороны Йоав Галант пообещал, что Израиль нанесет «сильный удар по врагу».

Недавно звездные супруги покинули Израиль и перебрались с детьми в Юрмалу из-за серьезных проблем со здоровьем Пугачевой. Артистка уже договорилась об аренде элитной виллы, находящейся неподалеку от особняка Лаймы Вайкуле. Двухэтажный дом включает в себя спа-комплекс, теннисный корт, гараж и помещение для охраны. Все это Примадонна получит на четыре месяца за 35,6 млн рублей.

*(признан иноагентом на территории РФ)