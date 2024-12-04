«Невыносимая история»: звезда Comedy Club раскритиковал российское сообщество комиков

Звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили назвал «гниющим» российское стендап-коммьюнити. Об этом он заявил во время диалога с комиком Сергеем Матросовым, запись которого доступна на YouTube.

Бебуришвили признался, что в начале карьеры в стендапе хотел попасть в сообщество комиков.

«Потом я понял, что, когда ты пытаешься кому-то понравиться, это настолько тупо — хочешь себя искусственно интегрировать. Тем более стендап-комьюнити у нас, честно говоря, гниющее абсолютно», — поделился Бебуришвили.

Юморис уточнил, что комики часто отзываются друг о друге за спиной в негативном ключе и выступают с критикой коллег, с которыми выступают на одной сцене, у них за спиной.

«Мне кажется, что комьюнити дотеров менее токсично, чем русский стендап, потому что это вообще невыносимая история», — резюмировал артист.

Ранее стало известно, что певица Валя Карнавал может стать соведущей Павла Воли в Comedy Club.