Невролог сообщил о втором инсульте у Ивана Краско, который серьезнее и страшнее

Народный артист РФ Иван Краско, перенесший первый инсульт в 92 года, имеет очень сильный организм. Об этом заявил врач-невролог Сергей Арсенин.

По его словам, случившееся с актером - это «удача».

«Если первый инсульт произошел только в 92 года — это же насколько сильный организм», — с удивлением говорит специалист.

При этом он предупредил, что после первого инсульта в 90% случаев наступает второй. «А он намного сильнее, серьезнее и страшнее», - говорит врач.

Арсенин отметил, что после первого инсульта пациенты полностью восстанавливаются и начинают даже заниматься бегом. В некоторых случаях люди умирают. Причиной тому становится наплевательское отношение к здоровью.

«Если повезло, и ты выжил: без парезов, без параличей — это ты под боженькой ходишь», — напомнил невролог.

О госпитализации Краско стало известно на днях, когда он был переведен из реанимации в стационар. Сам артист сообщил, что вызвал скорую, как только перестала подчиняться левая рука.

В настоящий момент Краско оценивает свое состояние как хорошее. Он не удивляется, что в своем возрасте попал в больницу, и не теряет оптимизма.