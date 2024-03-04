«Это испортило вкус поколениям»: Собчак заявила о негативном влиянии КВН на юмор

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась мнением о КВН и Comedy Club. Об этом она заявила во время беседы с блогершей и ведущей рубрики в «Шоу Воли» на ТНТ Кариной Мурашкиной, опубликованной на YouTube.

Как призналась Собчак, существует теория, что КВН и Comedy Club оказали негативное влияние на становление сразу нескольких поколений людей.

«Есть много людей, я часто с ними сталкиваюсь, которые считают, что это прямо вредно было, потому что это испортило вкус нескольким поколениям», — заявила журналистка.

Телеведущая решила противопоставить юмор в КВН и Comedy Club монологам знаменитых сатириков Михаила Жванецкого, Аркадия Райкина и Геннадия Хазанова. Она уточнила, что выступления этих артистов являлись сложным юмором, способным собирать залы.

Собчак также допустила, что в наши дни Жванецкий не получил бы должной популярности, поскольку зритель посчитал бы его монологи слишком сложными и долгими.

Ранее Ксения Собчак призналась, что расплакалась из-за новой песни Аллы Пугачевой.