Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев станет отцом в четвертый раз. Он сообщил в соцсетях о том, что они с молодой женой готовятся к прибавлению в семье.

Спортсмен в феврале 2025 года женился на гимнастке Ангелине Шкатовой. Ей всего 24 года, но разница в возрасте пару не смущает. Как оказалось, супруга мужчины находится в «интересном положении», о чем они поспешили рассказать.

Влюбленные опубликовали в соцсетях ролик на фоне стадиона. Они устроили гендер-пати, вечеринку, в ходе которой пара узнает пол малыша. Голубой цвет указывает на мальчика, а розовый – на девочку.

«Стадион „Петровский“ помнит громкие матчи и большие победы. А теперь — и момент, самый личный и самый важный», — написали Вячеслав и Ангелина.

На кадрах влюбленные обнимались и даже поиграли вместе в футбол, в какой-то момент появились фейерверки голубого цвета. Они узнали, что у них будет мальчик.

Напомним, что Вячеслав Малафеев был женат дважды. Первая супруга спортсмена погибла в автокатастрофе. А со второй он развелся после 10-ти лет брака.

Ранее мы писали о том, что дочь Вячеслава Малафеева Ксения трогательно обратилась к отцу после череды ссор.