Невозможно узнать: что случилось с женой уехавшего актера Назарова

Жена уехавшего из России актера Дмитрия Назарова сильно похудела. Поклонники с трудом узнали 56-летнюю Ольгу Васильеву. Ее фото публикует Экспресс газета.

«Видно, что жизнь в эмиграции оказалась не такой уж сытой. Она сильно отощала и ужасает публику в совместным с мужем прямых эфирах в соцсетях», – пишет источник.

Актер Валерий Баринов нелицеприятно высказывался о супруге Назарове. Он вспоминал время, когда они с Дмитрием полгода снимались в фильме «Концерт» во Франции. По словам артиста, его коллега легко поддается влиянию других людей.

«У Назарова дом на Лазурном Берегу и жена-дура», – заявлял Баринов.

Оскар Кучера признавался, что раньше общался и восхищался Назаровым. Он до сих пор считает его потрясающим артистом, который попал под влияние жены.

«Испортила ему и карьеру, и жизнь», – пояснял Кучера.

На новых фото Ольга Васильева выглядит сильно исхудавшей и постаревшей. Некоторые пользователи Сети считают, что на это влияет разлука с детьми, которые решили остаться в Москве.

Ранее мы писали о том, как бросившая проекты в РФ актриса «Кухни» Кузнецова рассказала об отношениях с Назаровым. Актриса Екатерина Кузнецова призналась, что на съемках сериала «Кухня» боялась своего коллегу Дмитрия. Она даже не могла с ним общаться.