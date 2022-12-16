Невозможно узнать: 77-летний Якубович появился без усов
Фото: Ксения Угольникова/ Starface.ru
Любимый телеведущий миллионов поклонников Леонид Якубович никогда не экспериментирует со своим внешним видом. Некоторые думают, что знаменитость уже родился с усами. Но недавно 77-летний мужчина шокировал общественность, показав себя без растительности на лице.
Звезда активно ведет соцсети, где делится подробностями своей творческой жизни. На днях он пригласил всех желающих на презентацию своей книги «День всего на свете», которая состоится в Московском Доме книги.
Якубович поделился обложкой своего издания, на которой позирует с усами, а рядом добавил фотографию без усов. Поклонники не сразу узнали телеведущего и были шокированы его преображением.
Фото: Соцсети Леонида Якубовича
«Ой, нет. Только не это», «Без усов – совсем другой человек», «Даже не узнать», «Без усов на оперного певца похож», «Это не наш Якубович», – пишут пользователи Сети.
В одном из интервью артист признавался, что ему никогда не хотелось избавиться от усов, тем более что жена поставила ему ультиматум: «Сбреешь усы – разведемся». По словам Леонида, когда он однажды побрился, то почувствовал себя будто «без трусов».
Ранее мы писали о том, как смелая девушка задрала платье и положила ноги Леониду Якубовичу ближе к паху. Весьма пикантным окружением он создал почву для слухов.