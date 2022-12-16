Невозможно узнать: 77-летний Якубович появился без усов

Любимый телеведущий миллионов поклонников Леонид Якубович никогда не экспериментирует со своим внешним видом. Некоторые думают, что знаменитость уже родился с усами. Но недавно 77-летний мужчина шокировал общественность, показав себя без растительности на лице.

Звезда активно ведет соцсети, где делится подробностями своей творческой жизни. На днях он пригласил всех желающих на презентацию своей книги «День всего на свете», которая состоится в Московском Доме книги.

Якубович поделился обложкой своего издания, на которой позирует с усами, а рядом добавил фотографию без усов. Поклонники не сразу узнали телеведущего и были шокированы его преображением.