«Невозможно сравниться со Светличной»: Тодоренко рассказала о своей роли в «Небриллиантовой руке»

Известная телеведущая, блогерша и актриса Регина Тодоренко призналась, что ее героиня в «Небриллиантовой руке» отличается от персонажа, которого воплотила Светлана Светличная в советской комедии Леонида Гайдая. Ее слова приводит The Voice.

«Давайте будем честны: сыграть как она у меня бы не получилось. <...> Cравниться со Светланой Светличной невозможно, да я и не пыталась, потому что очевидно: я ей проиграю», — поделилась Тодоренко.

Как рассказала артистка, создатели «Небриллиантовой руки» хотели сделать максимально гиперболизированную пародию на персонажа Светличной. Звезда понадеялась, что у нее получилось добавить героине и что-то от себя. Регина подчеркнула, что соблазнительница Анна Сергеевна стала более «более расслабленной и даже игривой».

Кроме того, телеведущая уточнила, что не собиралась играть в эротической сцене во время съемок ремейка. Продюсеры ей обещали, что таких эпизодов не будет, однако Тодоренко сразу же вручили купальник, как только она появилась на площадке.

«Конечно, у меня был определенный момент внутреннего сопротивления, хотя я встала в кадр и отработала так, как требовали режиссеры. Впрочем, интимной или постельной сцены в фильме нет, а там, где есть эротический характер, снимались дублеры», — высказалась она.

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