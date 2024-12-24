«Какие красивые»: Регина Тодоренко и Влад Топалов появились на премьере в роскошных образах

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов появились на премьере фильма «Небриллиантовая рука» в Москве. Пользователи Сети восхитились роскошными образами пары. Об этом пишет Газета.Ru и публикует фото с мероприятия.

23 декабря в кинотеатре «Октябрь» в Москве состоялась премьера фильма «Небриллиантовая рука», которую посетили многие знаменитости. Среди гостей на красной дорожке также были замечены Регина Тодоренко и Влад Топалов. Телеведущая выбрала для выхода в свет золотое платье с декольте, дополнив образ белой меховой накидкой, колье с жемчугом и блестящей сумкой Pinko, которая, по данным Леди Mail, стоит 345 евро (36 тыс. рублей). Артистка сделала вечерний макияж и уложила волосы. Певец позировал перед камерами черном классическом костюме и водолазке.

Интернет-пользователи оценили появившиеся в Сети кадры со звездной парой.

«Какие красивые», «Редко нравятся их образы, но тут все здорово», «Регине очень идет короткая стрижка», «Идеальные», — написали в Сети.

Также на премьере появились Филипп Киркоров, Дима Билан, Алексей Воробьев, Тина Канделаки, Юлия Барановская, Алсу, Михаил Галустян, Джиган, Илья Соболев и другие знаменитости.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов состоят в браке с 2018 года. У супругов двое сыновей — 6-летний Михаил и двухлетний Мирослав.

Ранее сообщалось о том, что Регина Тодоренко рассказала о кризисах в отношениях с Владом Топаловым.