«Невозможно с этим бороться»: дочь Даны Борисовой ответила на критику из-за пластики

Дочь Даны Борисовой ответила на критику из-за пластики.

Недавно 17-летняя Полина сообщила, что она ложится на операцию по коррекции тела. Девушка призналась, что звездная мама поддержала ее решение изменить внешность, так как она сама положительно относится к косметологии и пластической хирургии.

Ранее наследница телеведущей уже обращалась к специалисту, чтобы изменить внешность, тогда она скорректировала форму носа. Однако после откровений Полина столкнулась с хейтом, ведь многие уверены, что в таком юном возрасте не стоит делать пластику.

Недоброжелатели советуют Полине сходить в зал, чтобы сделать фигуру мечты. Но девушка подчеркнула, что ни один тренер не сможет помочь ей увеличить грудь. Кроме того, она указала на проблемы со здоровьем, из-за которых ей не удается похудеть.

«У меня гипотиреоз – это заболевание щитовидной железы, из-за которого есть проблемы с тем, чтобы потерять вес. Я не то, чтобы обжираюсь, а, если обжираюсь, то принимаю препарат от моего биполярного расстройства, потому что у меня бессонница. Когда его пьешь, появляется сильное чувство голода. Невозможно с этим постоянно бороться, поэтому решилась на операцию», — высказалась Полина.

Также девушка подчеркнула, что скоро ей исполнится восемнадцать лет.

