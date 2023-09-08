«Невозможно принять»: Екатерина Стриженова рассказала о смерти матери

Телеведущая Екатерина Стриженова три года назад похоронила маму. Это стало тяжелым ударом как для нее, так и для всей семьи. 8 сентября годовщина ее смерти, и артистка не смогла пройти мимо этой даты, посвятив родительнице несколько трогательных строк.

В личном блоге Стриженова опубликовала архивный снимок и вспомнила, как узнала о кончине близкого человека. По ее словам, все произошло слишком внезапно. Они с сестрой не ожидали, что из больницы им позвонят, чтобы сообщить, что их матери больше нет в живых.

«Помню, как мы с сестрой ждали звонка после операции и слова врача, которые невозможно принять… Мамочка, я знаю, что ты не просто наблюдаешь за нами, ты помогаешь и оберегаешь», - написала Екатерина.

К слову, семья телеведущей смогла справиться с утратой и продолжить жить. Сейчас они никак не нарадуются появлению на свет близнецов, которых родила старшая дочь Стриженовой. Несколько дней назад мальчиков крестили, и в честь этого звездная бабушка даже показала их лица.

Ранее Екатерина Стриженова рассекретила имена внуков.