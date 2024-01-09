«Невозможно потом жить с этим»: Ольга Орлова затронула тему мужских измен

Известная телеведущая и певица Ольга Орлова высказалась на тему измен в отношениях. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

В сентябре прошлого года звезда отметила двухлетнюю годовщину свадьбы с мужем, бизнесменом Валерием Масловым. Знакомство будущих супругов произошло в одном из ресторанов Москвы, а уже на третьем свидании, как отметила артистка, она поняла, что перед ней сидит будущий муж.

В настоящий момент Орлова вместе с супругом и 11-месячной дочерью проводит отпуск в Таиланде. Там же знаменитость решила порассуждать на тему измен в отношениях.

По словам Орловой, в прошлом она могла простить неверность любимого человека. Тем не менее теперь ее отношение к изменам кардинально изменилось, добавила она.

«Сейчас, однозначно, нет. Невозможно потом жить с этим полноценно счастливой. А, значит, незачем», — заявила телеведущая.

Ранее Ольга Орлова, которая посетила скандальную вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой, призналась, что не ожидала такого хейта в свою сторону и в сторону других участников мероприятия.