«Невозможно получать удовольствие только от работы»: актер Воробьев признался, что проводит ночи не один

Российский певец и актер Алексей Воробьев по-прежнему не обзавелся семьей и ведет холостяцкий образ жизни. При этом в Сети не обсуждаются бурные романы с участием звезды. Про личную жизнь знаменитости мало что известно. В беседе с Газетой.Ru Воробьев раскрыл некоторые ее подробности.

Несмотря на весьма насыщенную творческую жизнь, актер находит время и на личную. По его словам, работа несомненно приносит наслаждение, но при этом невозможно получать удовольствие исключительно на съемочной площадке.

«Невозможно получать удовольствие только от работы, несмотря на то, что я очень ее люблю», — отметил Воробьев.

Что касается отношений с противоположным полом, то артист не назвал журналистам какую-нибудь определенную избранницу. Серьезной связи у Воробьева нет, при этом он не избегает временных вариантов.

«Сейчас у меня нет постоянных отношений, но это не значит, что каждую ночь я провожу в одиночестве», — резюмировал исполнитель.

Актер в разные годы состоял в отношениях с некоторыми коллегами из шоу-бизнеса. Так, Воробьев встречался с актрисами Анной Чиповской и Оксаной Акиньшиной. Кроме того, любовные отношения связывали звезду с певицей Викторией Дайнеко.

В 2020 году про актера ходили слухи, что он тайно связал себя узами брака с врачом Натальей Зубаревой. Спустя год отношений у женщины появился третий ребенок. Тогда у избранницы Воробьева спросили, является ли тот отцом? Зубарева подтвердила, что у нее действительно был роман с актером, но при этом он не имеет никакого отношения к появлению на свет мальчика.

Ранее Воробьев оказался в больнице с травмой руки. Актер обратился за медицинской помощью из-за осколка в ладони.