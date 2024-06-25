«Невозможно находиться в бесконечном страхе»: брат Чулпан Хаматовой назвал причину своего отъезда из России

Актер Шамиль Хаматов объяснил, почему принял решение вслед за сестрой Чулпан покинуть Россию. По его словам, у него было несколько попыток переезда за границу, а все из-за того, что он «находился в бесконечном страхе». Цитаты из нового интервью артиста приводит Telegram-канал «НЕБОЖЕНА».

По словам Шамиля, он понял, что нужно уехать, когда началась СВО. Первым делом он направился в Армению, но затем вернулся. И только спустя время окончательно эмигрировал. Сейчас Хаматов находится в Латвии вместе со своей сестрой.

Актер признался, что не осуждает тех, кто остается в России, но сам он не мог продолжать жить в стране, так как испытывал страх. Также он подчеркнул, что переживал за будущее своего сына.

«Невозможно находиться в бесконечном страхе. Когда ты просто не можешь высказать банально свою точку зрения и понимаешь, что другой человек просто глумится над тобой, а ты не можешь ему ничего сказать. Это ужасно», - отметил Шамиль.

Отметим, что сейчас Хаматов служит в Рижском русском театре имени Чехова.

Ранее Чулпан Хаматова высказалась о возвращении в Россию после увольнения из театра в Латвии.