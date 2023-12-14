«Невозможно дышать»: Малышева вновь сообщила о тяжелой болезни

90-летняя мама телеведущей Елены Малышевой серьезно больна. В прошлом месяце пожилую женщину выписали из больницы, но накануне ее вновь госпитализировали.

Недавно телеведущая озвучила свой список добрых дел на день. Она побывала на работе в медицинском центре, где помогла своим пациентам. Не оставила без внимания Малышева и свою маму.

Галине Александровне, судя по всему, не становится лучше. Доктор медицинских наук отметила, что собирается навестить родительницу в больнице.

«Еще я сегодня заеду к маме. Она в больнице. Это не доброе дело. Это то, без чего невозможно дышать. Вот так потихоньку и накопится на одну маленькую страничку. А вы? Совершите, пожалуйста доброе дело!» — цитирует телеведущую The Voice.

Малышева неоднократно говорила о том, что ее мама серьезно больна: она лечилась в клинике, но после выписки ей стало хуже. По словам знаменитости, недавно родительница впервые не смогла сесть в машину. Елена отметила, что у пенсионерки «разум потихоньку слабеет».