Певица Ольга Серябкина рассказала о съемках клипа в стиле нуарного детектива

Певица Ольга Серябкина приняла участие в марафоне «Миллион за улыбку» на «Юмор FM». Артистка спела и рассказала о своем творчестве.

Исполнительница призналась, что сейчас усиленно работает, а 7 июня у нее выйдет новая песня. Ольга даже успела снять клип, который получится очень интересным и необычным.

«Сняла уже невероятный клип в стиле советского нуарного детектива. Очень интересно. У меня еще играет там один крутой актер», – поделилась певица.

Девушка призналась, что запись трека происходила в домашних условиях, а идея пришла к ней спонтанно. Серябкина попросила музыканта сделать бит, а после пригласила его к себе.

«Я с микрофона начала записывать и чувствую, что формируется трек. Начинают петь припев, мелодию с этими словами. Я от себя в шоке была, ведь у меня не было такого плана, чтобы это было именно так. Поняла, что нужно оставить», – рассказала звезда на «Юмор FM».

Певица уже составила планы на лето, и выделила время для отдыха. Ольга собирается поехать в Карелию, а на море полетит только осенью. На данный момент она активно работает и готовит для фанатов целых четыре релиза. Серябкина пожелала всем хорошего настроения и улыбок, а также дала совет молодежи.

«Если у вас рядом есть хорошие друзья, держитесь рядом. Придумывайте интересные активности, не зависайте в телефоне, учитесь, читайте», – добавила артистка.

Вместе с Ольгой Серябкиной пришли поддержать участников и устроить марафон хорошего настроения для всех слушателей Burito, Нюша, 5sta Family, «Город 312», «Фабрика», IOWA, Саша ST, Фейгин и Гар Дмитриев.