«Невозможно было смотреть на себя»: Костюшкин рассказал о пересадке волос и ботоксе

Певец Стас Костюшкин признался, как менял свою внешность. Он рассказал, что решился на пересадку волос и колол себе ботокс.

По словам артиста, сейчас косметические процедуры и различные операции по улучшению внешнего вида доступны всем – и женщинам, и мужчинам. Он считает, что нет ничего плохого в том, что человек хочет в любом возрасте выглядеть красиво. К 52 годам Стас начал замечать, что у нее редеют волосы, поэтому он захотел сделать пересадку.

«У меня пошли лысины, я утром просыпался, смотрел на себя в зеркало и думал: «Кто этот отвратный мужик в зеркале?». Невозможно было смотреть на себя, я сразу надевал кепку», - рассказал Костюшкин в подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук.

Операцию певец сделал в Петербурге и остался доволен результатом. Кроме того, было время, когда он колол ботокс. Но, по его мнению, это бесполезное занятие. Стас считает, что у него слишком активная мимика, поэтому уколы не помогают.

Ранее Стас Костюшкин прокомментировал скандал с Королевой, из-за которого они не общались 10 лет.