Александр Кержаков признался, что после оплаты алиментов у него остаётся мало денег

Милана Тюльпанова, бывшая жена Александра Кержакова, часто обвиняет его в том, что он не интересуется своим сыном. Претензии были и по уплату алиментов – после этого Кержакова осуждали в социальных сетях, ведь денег у него много.

Однако в интервью Sports.ru он заявил, что не так уж и много. А после всех алиментов остаётся и вовсе мало – 200 тысяч рублей в месяц. Впрочем, Кержаков не жалуется – ему хватает.

«Я покупаю совершенно обычные вещи. Также и сыну мы можем спокойно купить вещи в «Детском мире» за полторы тысячи рублей. По качеству они будут ничем не хуже тех, что стоят по 30 тысяч. Иногда покупаю себе какие-то дорогие вещи, но не в ЦУМе», — рассказывает футболист.

По его собственному признанию, раньше Александр жил на более широкую ногу.

«Я сейчас не живу в загородном доме, не могу его содержать. Но когда я там жил, у меня только на обслуживание дома, водителя, няню уходило 350-400 тысяч рублей. Это очень большие деньги, я считаю. Но даже тогда я не тратил больше двух миллионов в месяц. Сейчас после выплаты алиментов и налогов у меня остается около 200 тысяч рублей. Этого вполне достаточно, я считаю. Для многих жителей нашей страны это огромные деньги».