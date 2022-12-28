Невестка-стриптизерша Наташи Королевой села на мужика и поработала

Девушка Архипа Глушко – сына певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко – на новой работе прижалась к мужчине и села к нему на колени. Не до конца приличные кадры она выложила в соцсетях.

Ранее Анна Волынкина, которую знают под псевдонимом Мелисса Фокс, была известной в Москве стриптизершей. Девушка оказалась вынуждена сменить работу в угоду семье Архипа Глушко.

Но, как известно, времена меняются, привычки остаются. Работая визажистом на большом мероприятии, она прижалась к мужчине и села ему на колени. Соответствующий снимок появился в ее соцсетях.

«Жалко не успела сфотографировать всех с кем успела поработать» (пунктуация сохранена – прим.) – написала Волынкина.

Ранее девушка продемонстрировала очень смелый образ, появившись в синем платье с огромным разрезом без белья.