Невестку актрисы Раисы Максимовой обвиняют в попытках отобрать у нее квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Елена Шойко — гражданская жена младшего сына знаменитости. По словам родственников артистки, раньше Елена общалась с ней только по необходимости. Однако все изменилась после того, как Максимова попала в больницу с анемией.

Внучка артистки заявила, что Шойко первой посетила медицинское учреждение и пожаловалась на жилищные проблемы. Близкие Максимовой убеждены, что с помощью наигранной заботы Елена хочет отобрать у нее квартиру в центре Москвы.

На данный момент невестка знаменитости никак не реагировала на обвинения.

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