Невестка Юрия Куклачева станет участницей конкурса «Миссис Москва-2025»

Невестка дрессировщика Юрия Куклачева станет участницей конкурса «Миссис Москва-2025». Мероприятие состоится 17 мая, а победительница будет бороться за титул «Миссис Россия».

Как пишет mk.ru, участвовать в конкурсе будет жена сына Куклачева Дмитрия. Он является заместителем художественного руководителя Театра кошек. Супруга Дмитрия Марина работает там же, она является почетным деятелем искусств Москвы.

Интрига о ее участии в конкурсе была раскрыта на неформальной встрече с соискательницами титула. Куклачев с женой Еленой присутствовали в качестве специальных гостей. Известно, что у дрессировщика трое детей и шестеро внуков.

Старший сын Куклачева Дмитрий тоже присутствовал на встрече. Участниц пришла поддержать москвичка Нина Банная, ранее победившая на «Миссис Москва», а также взявшая титул «Миссис Россия» в 2022 году.

В марте Куклачев призывал россиянок не искать принцев и снизить требования к избранникам.