Дрессировщик Юрий Куклачев посоветовал одиноким россиянкам не искать принцев

В середине марта Юрий и Елена Куклачевы отметили 55-летие совместной жизни. Основатель Театра кошек порассуждал на тему взаимоотношений и объяснил, почему многие россиянки сейчас страдают от одиночества.

75-летний артист считает, что российским женщинам нужно перестать идеализировать избранников и снизить свои требования.

«Не надо искать принца! Не напрасно же существует фраза «хочешь быть женой генерала — выходи замуж за лейтенанта», — сказал дрессировщик в разговоре с aif.ru.

Куклачев вспомнил, как начинались отношения с его будущей супругой. Елене многие сейчас завидуют, но, по словам Юрия, она вышла замуж «за нищего студента циркового училища», а не за известного артиста. Дрессировщик благодарен избраннице за поддержку. Елена сопровождает мужа не только по жизни, но и на работе — она во всем помогает супругу в театре.

Артист раскрыл и один из секретов семейной жизни. Он посоветовал парам забывать все разногласия и обиды, как только они переступают порог спальни. К тому же, с годами многие вещи в избраннике перестают раздражать, заключил Куклачев.

Напомним, Юрий Куклачев рассказывал, что кошки помогают ему восстановить душевное здоровье.