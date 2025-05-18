Невестка Юрия Куклачева победила в конкурсе красоты «Миссис Москва-2025». Подробности приводит издание URA.RU.

В Москве состоялся финал ежегодного конкурса красоты. В решающем этапе за корону боролись 22 участницы, среди которых были многодетные мамы и молодые бабушки. Программа финала включала самопрезентации участниц, в ходе которых они рассказывали о себе и делились личными историями.

Невестка народного артиста России, жена его старшего сына Дмитрия, Марина одержала победу в конкурсе и стала самой красивой женщиной столицы этого года.

Марина также работает в знаменитом Театре кошек. Однако ей все же захотелось опробовать свои силы на конкурсе, а после чего стала титулованной красавицей.

Кроме того, на мероприятии присутствовал сам Юрий Куклачев, который лично поздравил девушку со сцены, прочитав в ее честь стихотворение.

Ведущими финала стали актер Александр Суворов и обладательница титула «Миссис Москва — 2022» Нина Банная. В составе звездного жюри были Анжелика Агурбаш, Дмитрий Губерниев и Азиза.

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