Невестка Валерии Шульгина вышла в свет в мини-платье через 3 месяца после родов

Блогерша Лиана Шульгина восстановилась после родов и начала выходить в свет. Недавно она появилась на публике в мини-платье, продемонстрировав фигуру.

В личном блоге невестка певицы Валерии опубликовала фото в наряде молочного цвета с открытыми плечами. Вместо того, чтобы прятать тело спустя три месяца после родов, Лиана решила наоборот подчеркнуть свои формы.

Шульгина стала мамой во второй раз в апреле 2025 года. У девушки родился сын Мирон. Она признавалась, что роды прошли спокойно и без каких-либо проблем. Однако восстановление после них далось Лиане гораздо тяжелее. По словам невестки артистки, после появления на свет дочери она быстро пришла в форму, но сейчас ей приходится прикладывать немало усилий.

Чтобы добиться идеальной фигуры, Лиана следит за своим питанием и старается постоянно двигаться. На данный момент у Шульгиной осталось только четыре лишних килограмма.

К слову, звездная бабушка не может нарадоваться внуку. Валерия очень любит внучку Селин, а теперь души не чает и в Мироне.

Ранее Лиана Шульгина рассказала, что ее дочь попросила отдать брата в детдом.