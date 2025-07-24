«Давайте его отдадим в детский дом»: невестка Валерии рассказала о ревности дочери Селин к младшему брату

27-летняя невестка певицы Валерии Лиана в апреле стала мамой во второй раз: у нее и Арсения Шульгина родился сын Мирон. Блогер рассказала, что изначально старшая дочь Селин сильно ревновала к братику, но теперь четырехлетняя девочка проявляет удивительную заботу о малыше.

Лиана рассказала, что самым тяжелым был первый месяц после рождения Мирона. Селин не принимала братика и даже просила отдать его в детский дом.

«Очень много слез, капризов и ревности у Селин. „Давайте его отдадим обратно или в детский дом“, — фразы, которые мы слышали почти каждый день, постоянные попытки привлечь внимание, отказ помогать с малышом», — призналась невестка народной артистки в своем Telegram-канале.

Спустя два месяца, как утверждает Лиана, наступила «сказка»: Селин полностью успокоилась и привыкла к Мирону. Девочка играет с братиком, называет его «хорошеньким, миленьким, маленьким», рассказывает молодая мама.

Избранница сына Валерии добавила, что теперь дочь признается малышу в любви и стала настоящей помощницей для мамы.

«Время лечит, и терпение родителей творит чудеса», — утверждает Лиана.

Не все в комментариях к постам девушки оценили ее слова. Многие посчитали, что большую роль в воспитании детей пары играет мама Лианы Вера, которая постоянно сидит с малышами.

Напомним, Арсений Шульгин женился на возлюбленной Лиане в 2020 году. В январе 2021 года у пары родилась дочь Селин, а осенью 2024 года блогер объявила о второй беременности. В ноябре сын артистки и его супруга устроили гендер-пати, на котором узнали пол будущего ребенка. Валерия признавалась: она очень рада этой новости, поскольку они все хотели именно мальчика «для комплекта». Малыш появился на свет 23 апреля.

Ранее Лиана Шульгина ответила хейтерам, назвавшим ее «бежевой мамой».