Немужской поступок: Пригожин высказался о словах про Валерию в книге Ярошевского

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова первого мужа певицы Валерии Леонида Ярошевского в его книге. Нынешний супруг артистки заявил в беседе с 360.ru, что считает откровения немужским поступком.

В соцсетях распространились отрывки из книги первого мужа Валерии. Он поделился подробностями семейной жизни и тем, как один поступок экс-супруги буквально обрушил мир мужчины. Пригожин высказался на эту тему.

«Знаете, жизнь через год уже становится другой, а тут прошло столько лет, понимаете. Я не знаю… Я вообще не понимаю, зачем это надо было делать. Ну, хотелось ему историю своей любви рассказать, ну…» — поделился мнением продюсер.

Муж исполнительницы хита «Часики» считает, что нельзя жить с постоянной обидой.

«Ну сделал и сделал. Никакой реакции не будет. У нас альбом выходит, сингл, есть чем заниматься, чем комментировать страдания Ярошевского», — коротко добавил Иосиф.

Напомним, что Ярошевский написал книгу под названием «Валерия: „паровоз“ из Аткарска». Он порассуждал о славе артистки и назвал продюсера Александра Шульгина одной из ее ступенек к популярности. Он поделился, что однажды Валерия уехала к Шульгину «посмотреть видео» ночью, а вернулась лишь под утро.

Ранее невестка Валерии призналась, что может родить дочь в день рождения певицы.