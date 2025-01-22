Невестка Валерии призналась, что может родить дочь в день рождения певицы. Об этом она рассказала в соцсетях.

Лиана Шульгина раскрыла предполагаемую дату родов. По словам жены Арсения Шульгина, она должна родить в апреле. Однако даты немного расходятся — врачи посчитали, что девушка может родить 17 апреля — в день рождения ее свекрови Валерии. А сама Лиана больше склоняется к дате 24 апреля — на это число выпадает день рождения ее сестры.

«Самое забавное, что о первой беременности я узнала в день рождения сестры. Вот такие совпадения. А вообще я считала, что если я забеременею в конце июля-начале августа, то рожу в мае. Просчиталась, но где?» — рассказала Лиана.

Девушка отметила, что в любом случае апрель будет богат на праздники. 2 апреля день рождения еще и у Иосифа Пригожина.

Ранее мы писали о том, что певица Валерия обратилась к беременной невестке по особому поводу.