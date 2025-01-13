«Девочка наша прекрасная»: певица Валерия обратилась к беременной невестке по особому поводу

Невестке Валерии Лиане Шульгиной исполнилось 27 лет. Певица обратилась к девушке в честь праздника и написала в ее адрес несколько трогательных слов.

В 2025 году Валерия вновь станет бабушкой: ее сын Арсений и невестка Лиана ждут второго ребенка, который должен появиться на свет уже весной. В честь дня рождения Лианы исполнительница хита «Часики» опубликовала совместное фото с ней из ресторана. На снимке девушка сидит в обтягивающем платье кофейного цвета, подчеркивающем ее животик. Валерия нарядилась в алый костюм с блестками, под который надела топ с открытыми плечами.

«Девочка наша прекрасная, с днем рождения! Милая, славная, любящая, будь счастлива! Спасибо за твое доброе сердце, за Селинку, Арсения и за то чудо, которое мы так ждем», — обратилась 56-летняя звезда к невестке.

В 2020 году младший сын артистки Арсений женился на возлюбленной Лиане. 1 января 2021 года у них родилась дочь Селин, которую обожают Валерия и Иосиф Пригожин.

В прошлом году Арсений и Лиана заявили, что станут родителями во второй раз. Они ждут мальчика, которого хотят назвать Мироном.

Ранее невестка звезды рассказала, как Арсений Шульгин сделал ей предложение. Подробнее читайте здесь.