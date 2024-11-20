Невестка Наташи Королевой сменила фамилию после свадьбы с сыном певицы

Невестка певицы Наташи Королевой заявила о том, что официально сменила фамилию. Девушка после свадьбы с Архипом Глушко стала Мелиссой Глушко. Об этом она объявила в соцсетях.

В этом году состоялось торжество у наследника Наташи Королевой и Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан. Архип связал себя узами брака с бывшей танцовщицей Мелиссой Фокс, настоящее имя которой Анна Валынкина. Сначала родители жениха были против его отношений с девушкой, которая имела скандальную репутацию. Но после нескольких лет романа привыкли и приняли ее в семью.

Только недавно Мелисса призналась, что решила сменить фамилию. Она опубликовала фото своего паспорта, где было написано, что теперь она является Мелиссой Глушко.

Напомним, что ранее девушка занималась танцами на пилоне, но после критики отказалась от этой работы и стала визажистом. Также ее критикуют из-за зубов и челюсти, но Наташа Королева планирует помочь невестке с этой проблемой. Мелиссу ждет операция по изменению формы челюсти. Об этом певица рассказала недавно.

Ранее мы писали о том, что певица Лолита поблагодарила за многолетнюю поддержку мать Наташи Королевой.