Невестка Наташи Королевой не позвала на день рождения свекровь. Об этом стало известно из соцсетей.

Избранница сына Наташи Королевой Мелисса Глушко на днях отпраздновала свое 24-летие. Девушка собрала родных и близких в ресторане в Москве — среди приглашенных гостей был муж Архип и друзья пары. А вот свекрови и Сергея Глушко замечено не было.

«Кто красиво работает, тот красиво отдыхает! Фееричная встреча дня рождения в кругу красивой компании, в роскошном ресторане», — подписала кадры девушка.

Напомним, еще при знакомстве возлюбленных ходили слухи, что Наташа Королева не очень довольна выбором сына. Мелисса Глушко работала в стриптиз-клубе, после свадьбы с Архипом девушка ушла из этой деятельности, занявшись макияжем.

Ранее мы писали о том, что Наташа Королева рассказала о разочаровании в Алле Пугачевой.