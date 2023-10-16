Невестка Кристины Орбакайте устроила пьяные танцы на столе на вечеринке в США

Супруга певца Никиты Преснякова Алена Краснова продолжает наслаждаться жизнью в США, куда перебралась перед Новым годом вслед за мужем. Поклонники уже неоднократно удивлялись ее поведению, и недавно она вновь шокировала публику пьяными танцами на столе в одном из заведений Америки.

В личном блоге невестка артистки Кристины Орбакайте показала кадры с вечеринки, на которой была вместе с друзьями. Алена не стала скрывать, что в тот вечер переборщила с алкоголем, из-за чего стала творить странные вещи. Спустя несколько шотов Краснова залезла на стол и начала демонстрировать различные движения под музыку. При этом то же самое делали и ее приятельницы.

Впрочем, ни сама девушка, ни ее супруг ничего против подобного поведения не имеют. Как призналась Алена, Пресняков наоборот всегда хочет, чтобы она показывала себя настоящую.

«Никита настаивает на том, чтобы я выставляла иногда себя настоящую… Ну вот, ловите», - сообщила Краснова на личной странице в социальной сети.

Напомним, что Никита Пресняков уехал из России еще в прошлом году после того, как появились слухи, что его могут мобилизовать. Сам он комментировать эмиграцию отказался и до сих пор никаких заявлений по этому поводу не делает. За границей внук Аллы Пугачевой продолжает неплохо зарабатывать, правда, уже не тем способом, как на Родине. Он стал изучать новую профессию и снимать клипы для известных иностранных исполнителей. Однако, как стало известно, в итоге Никита заскучал без сцены.