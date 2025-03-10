Невестка Кристины Орбакайте отпраздновала 28-летие в США в кружевном платье. Алена Краснова рассказала о вечеринке в соцсети.

8 марта невестка Орбакайте отметила 28-летие. В честь этого события Алена устроила вечеринку в США в доме с бассейном. Для мероприятия именинница выбрала красное кружевное платье, подчеркнувшее ее фигуру. Краснова дополнила образ высокими сапогами, сделала локоны и макияж с акцентом на губы.

Гости вечеринки выбрали наряды в черном цвете.

Кульминацией вечера стало задувание свечей на торте. Десерт вынес Никита Пресняков под песню Ирины Аллегровой.

Увидев снимки, подписчики принялись поздравлять именинницу.

«Вау, какой роскошный образ! Будь счастлива, Алена! Невероятная девушка, сама женственность. Рада, что вы с Никитой счастливы вместе, несмотря на слухи», — написали фолловеры.

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