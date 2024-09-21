Невестка Ирины Понаровской рассказала о предстоящих похоронах сына певицы

Невестка Ирины Понаровской сообщила, что похороны единственного сына певицы Энтони Родда будут закрыты от посторонних. Как пояснила Анна Чайникова, церемонию прощания смогут посетить только родные и близкие.

«Прощание будет закрытым. Только для близких и друзей», - сказала она в беседе Kp.ru.

Кроме того, знакомые Энтони рассказали изданию, что предварительно причиной смерти стал оторвавшийся тромб или острая сердечная недостаточность.

По неофициальной версии, 39-летний мужчина пошел принимать душ, почувствовал себя плохо, упал и умер. При этом никаких жалоб на самочувствие ранее он не предъявлял.

Энтони Родд родился во втором браке Понаровской с джазовым певцом Вейландом Роддом. Супруги развелись после семи лет совместной жизни. Сын звезды работал художником, у него остались двое детей — сын Эрик и дочь Шарлотта.

Ранее приемная дочь певицы Анастасия Кормышева призналась, что не позвонила Понаровской после новостей о смерти Энтони. Девушка объяснила, что у нее нет номера звезды, так как она прожила в семье всего четыре года, после чего ей указали на дверь.