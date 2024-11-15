«Невесте завтра рано в школу»: Павел Воля высмеял Григория Лепса и 18-летнюю Аврору Кибу

Певец Григорий Лепс появился на шоу Comedy Club на ТНТ вместе с 18-летней невестой Авророй Кибой и стал объектом насмешек. Ведущие шутили о разнице в возрасте между 62-летним артистом и его юной избранницей.

Лепс принял весь удар на себя, в то время как Аврора за весь эфир не проронила ни слова. Когда исполнитель хита «Я поднимаю руки» понял, что ведущие шоу Павел Воля и Гарик Харламов переключили внимание на других гостей, он поднялся и проследовал к выходу. За ним молча прошла Киба.

«Невесте завтра рано в школу, идите», — сказал им вдогонку Воля, рассмешив присутствовавших в зале гостей.

При этом шутки ведущих в адрес Лепса были довольно скромными. Так, например, Харламов, сообщил со сцены, что певец сделал новое тату – набил барабанную установку.

«У Гриши молодая девушка. И, чтобы барабанить, нужна энергия», -перехватил инициативу Воля.

Затем Лепс поднялся на сцену, приобнял Харламова и спел ему в лицо: «Мой путь тернист». Когда артист вернулся на место, Воля отметил: «Я впервые видел, когда поют прямо в человека».

Говоря о своем возрасте, Лепс сообщил, что планирует уйти на пенсию, когда заработает 100 миллионов долларов.

«И если я заработаю эти деньги за 10 лет, то 10 процентов отдам Харламову», – пообещал певец.

Ранее 18-летняя девушка Григория Лепса рассказала о своих планах на будущее, не упомянув возможную свадьбу с 62-летним артистом.