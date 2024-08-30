Невеста в сером, жених в розовом: Никита Ефремов намекнул на тайную свадьбу с художницей

Актер Никита Ефремов, возможно, лишился статуса завидного холостяка. В Сети активно обсуждают, что он сыграл тайную свадьбу с художницей Ольгой Шурыгиной. И у этих слухов есть подтверждение.

В прошлом году Ефремов перестал скрывать отношения с Ольгой. Пара вместе вышла в свет и тем самым объявила о романе. А 29 августа Никита намекнул, что решился на важный шаг – жениться на своей избраннице. В социальных сетях знаменитости опубликовали ряд снимков и видео, на которых были в необычных образах. При этом многие разглядели в них свадебные, хоть и не классические. Теперь поклонники гадают – это была тайная свадьба или же тематическая фотосессия?

И все же, подтверждений тому, что звезды стали супругами, больше. Несмотря на то, что Шурыгина была не в белом, а сером платье, подход к созданию образа указывает на его значимость. А его необычность объясняется творческой натурой девушки. Предположительно, даже цветы в волосах – это нестандартное видение букета невесты.

Одежда Никиты перекликалась с деталями в наряде Ольги. Рубашка была в цвет макияжа и маникюра Шурыгиной, а цветы из ее прически использовались для бутоньерки.