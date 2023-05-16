«Не будет»: похудевшая на 5 кг Татьяна Буланова сделала несколько важных заявлений перед третьей свадьбой

Певица Татьяна Буланова купила свадебное платье для бракосочетания с бывшим теннисистом, предпринимателем Валерием Рудневым. Артистка отказалась от фаты: ее не было и на предыдущих двух свадьбах.

Суеверная Буланова не стала делиться деталями – верит, что это плохая примета.

«Могу только сказать, что это традиционное, обычное свадебное платье. Фаты не будет», - сообщила певица.

Наряд пришлось подогнать под похудевшую фигуру невесты – сейчас платье полностью готово. Буланова рассказала, что не худела специально для свадьбы.

«Я просто набрала вес, и мне самой стало некомфортно. Худею просто для себя», - сказала она сайту kp.ru.

Певица не занимается спортом, потому что не любит. Ее основное правило – меньше есть. Она старается считать калории и не употреблять пищу после 18 часов.

Буланова также рассказала, что планируется «традиционная, классическая свадьба». Единственный вопрос, по которому у пары нет решения, - это венчание. Пока этот вопрос находится «на стадии разговоров».

Ранее мы писали, что Буланова сменит фамилию после свадьбы. В третьем браке она станет Булановой-Рудневой.